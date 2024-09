Erakondade reitingud: Reformierakonna toetus suureneb endiselt

Liidrikohal oleva Isamaa toetus on seitsme nädalaga langenud 3,4 protsendipunkti võrra, kuid viimaste tulemuste põhjal on see trend peatumas. Teisel kohal oleva Reformierakonna toetus on viie nädalaga tõusnud 3,1 protsendipunkti. Käesoleval aastal ei ole peaministripartei toetus nii kõrge veel olnud ning praegusest kõrgem oli see viimati eelmise aasta oktoobris. Kolmandal kohal oleva Sotsiaaldemokratliku Erakonna toetus on viimastel nädalatel püsinud stabiilne. Isamaa edu Reformierakonna ees on 8,2 protsendipunkti ning sotsid jäävad Reformierakonnast 2,2 protsendipunkti kaugusele.