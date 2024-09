Türgi soovib ühineda BRICS-iga, kinnitas ametnik

Uudisteagentuur Bloomberg teatas esmaspäeval, et Türgi esitas mitu kuud tagasi ametliku avalduse BRICS-iga liitumiseks. Türgi valitseva partei pressiesindaja Omer Celik vastas raporti kohta, et president Recep Tayyip Erdoğan on „mitu korda“ teatanud, et Türgi soovib saada liikmeks.