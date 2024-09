VIDEO | „Putin süüdimatult häbistab meie riiki!“ Kõmuline visiit tõi Mongoolia tänavatele meeleavaldajaid

Putini Mongoolia visiit on esimene reis Rahvusvahelise Kriminaalkohtu liikmesriiki pärast seda, kui kohus väljastas tema suhtes vahistamismääruse. Visiidi eel kutsus Ukraina Mongooliat Putinit Haagi kohtule üle andma.

Endine Ulaanbaatari linnapea Bat-Uul Erdene protestidega ei ühinenud, kuid avaldas Putini visiidile vastuseisu, öeldes, et talle teeb „meelehärmi, et Mongooliat külastab inimene, kes alustas barbaarset operatsiooni“.

„Olen kuulnud kuulujutte, et meie president kutsus Putinit veenma teda sõda lõpetama. Loodan, et see vastab tõele ja ootan ühisavaldust,“ lisas ta.