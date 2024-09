Kongo suurimas vanglas suri põgenemiskatse käigus üle 100 inimese

Kongo julgeolekuminister Jacquemain Shabani Lukoo ütles teisipäeva hommikul sotsiaalvõrgustiku X postituses, et Kinshasas Makala vanglas toimunud põgenemiskatses hukkus 129 inimest ja veel 59 inimest sai vigastada. Ta lisas, et 24 hukkunutest suri tulistamise tagajärjel ja ülejäänud surid kaoses toimunud rüseluse käigus.

Olukord on kontrolli all ja käimas on uurimine, ütles Lukoo. Kokku on kutsutud ka kriisinõupidamine kaitse- ja julgeolekuteenistuste juhtidega.