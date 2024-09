„Jätab mulje, et Eesti mehed läksid omal ajal sõtta armastusest saksa mundri vastu“

Kurikuulus saksa mundriga meest kujutav nn Lihula monument on üle 20 aasta taas avalikkuse tähelepanu all. Kuigi minevikus toimunust eristab praeguseid sündmuseid tõsiasi, et seekord oli tegu pelgalt koopiaga ja konflikt piirdus vaid sõnasõjaga internetis, on avalikku arutelu raamiv ajalooline taust siiski samasugune.