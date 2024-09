Terviseminister Riina Sikkut: haigushüvitistele lae kehtestamine mõjutab eelkõige suurema sissetulekuga inimesi

Sikkut ütles, et valitsus otsustas teha just nii, sest sellisel alusel lagi vanemahüvitisele juba kehtib. „Kui me räägime sotsiaalvaldkonna hüvitistest, siis meil pole mõtet erinevaid arvutusaluseid luua ja teha asju keeruliseks. On üks lagi, mis on vanemahüvitisel ja haigushüvitisel samasugune, ja see on siis 3670 eurot aastal 2026,“ sõnas ta. „Tegelikult see on väga kõrge lagi ja mõjutab peamiselt kõige suurema sissetulekuga teenijaid, seda ülemist detsiili, ja kui vaatame haiguslehtede statistikat, siis võime öelda, et umbes 1,6% kõikidest haiguslehtedest on sellised, mille puhul siis see lagi hakkaks mõju avaldama.“