Prokuratuur esitas Suure-Lähtrust leitud vastsündinu surnukeha kriminaalasjas süüdistuse

Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Eliisa Sommeri sõnul viitavad kriminaalmenetluses kogutud andmed, et 31-aastane naine, olles teadlik oma rasedusest, sünnitas iseseisvalt elusa ja ajalise poisslapse.

„Prokuratuur süüdistab 31-aastast naist laibarüvetamises, mis süüdistuse järgi seisnes selles, et naine ei matnud vastsündinu surnukeha üldtunnustatud kommete järgi, vaid viis alasti surnukeha põllule, kust selle leidis 5. veebruari ennelõunal sama küla majapidamisest pärit koer,“ rääkis vanemprokurör. Ta lisas, et kohtueelse menetluse käigus tuvastatud tõendid viitavad, et naine ei teavitanud kedagi lapse surmast.