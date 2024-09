FOTOD | „Lõpetaks selle sambajandi ära.“ Kaikavedu võimudega ajab Lihula elanikel harja punaseks

Kakskümmend aastat on pikk aeg. Või lühike? Paljudel Lihula elanikel on silme ees, kuidas ausammas toona öö varjus minema veeti. Nüüd tuntakse, et ollakse sarnases olukorras. Politsei selgitab oma laupäevase käigu tagamaid. Uus uurimine aga algatati pühapäevase avaliku koosoleku kohta, kus nähti agressioonisümboleid.