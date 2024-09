Kaarsilla näitus annab ülevaate Tartu linnaparkide elurikkuse kasvust

Projekti „Kureeritud elurikkus“ veavad maastikuarhitektid Merle Karro-Kalberg, Anna-Liisa Unt ja Karin Bachmann. Idee Tartu kesklinna pargid elurikkamaks muuta sündis ligi kuus aastat tagasi. Tartu oli toona otsustanud kandideerida Euroopa kultuuripealinnaks ja välja kuulutanud konkursi, mida tiitliaastal teha võiks. Kuraatorid nägid, et see on hea võimalus pargid ja maastikukultuur kultuuripealinna tuules püünele tõsta.

Alates 2020. aasta kevadest on naised katsetanud eri viisidega, kuidas linna elurikkust tagasi tuua. Keskpargis on vähendatud niitmissagedust, Uueturu parki on loodud linnaniit ja -rohtla, Vabaduse linnapargi puiestiku üks osa on kujundatud linnasaluks. Kõige selle tegemisele on kaasa aidanud sajad linased, kes on talgute korras istutatud, külvanud ja niitnud.

Karin Bachmann ütleb, et linn on koht, mida lisaks inimesele peavad koduks ka teised liigid, kuid üks ei välista teist. „Inimene on elurikka keskkonna osa. Praegu on inimmõju lihtsalt liiga suur, teistele ei jagu elupaiku, pesakohti ega toitu. Püüame leida tasakaalu: et oleks muruplatse, aga tolmeldajatele ka õitsvaid kooslusi ja lindudele põõsastikke. Mitmekesisus on oluline igas mõttes,“ võtab Bachmann kokku projekti juhtmõtte.

Näitusega tahavad kuraatorid rõhutada, kui oluline, ent nüansirohke ja habras on inimese ning looduse omavaheline koostöö. Küsitakse, kas linnad kasvavad vältimatult looduse arvelt või on linnal võimalik kasvada ka üheskoos loodusega. Kuraatorid nägid projekti alguses, et Tartu kesklinna parkides nappis igas mõttes mitmekesisust, aga hea ruumi potentsiaali oli siin rohkesti. Nad selgitavad, mida tähendab elurikkuse kureerimine: „Selleks, et inimesed ja linnaloodus saaksid teineteist väärtustades siin koos eksisteerida, ongi vajalik ruumi ja selles toimuvaid protsesse hoolikalt suunata ning korraldada. Selles seisnebki kureerimise mõte,“ lisavad projekti eestvedajad.