Äratundmishetkede Majas ärkavad ellu nii uued kui ka unustatud näidendid

Tartu 2024 põhiprogrammi kuuluva Äratundmishetkede Maja keskmes on kahepäevane näidendite lugemise maraton, kus 36 näitlejat esitavad katkendeid 30 Eesti näidendist. Nimelt koosneb 5. ja 6. septembril toimuv maraton kümnest 90-minutisest plokist, igaühes kolm näidendit eri ajastust. Valik on tehtud eesmärgiga leida ühendusjooni tekstide ja autorite mõttelaadide vahel ning luua pinnast uute vaatenurkade tekkeks Eesti (teatri) mõtteloos. Näidendid valisid Anne-Ly Sova ja Sven Karja, lugemisi lavastavad Maria Peterson, Birgit Landberg, Ivar Põllu, Karl Koppelmaa, Johan Elm, Kaili Viidas, Liis Aedmaa ja Elise Metsanurk, Gildas Aleksa (Leedu) ja David Sandqvist (Soome).

Näidendite lugemise maratonist võtavad osa näitlejad Riina Maidre, Anne Reemann, Liina Olmaru, Lena Barbara Luhse, Maria Ehrenberg, Karol Kuntsel, Kaarel Targo, Karl Edgar Tammi, Kristjan Lüüs, Kärt Kull, Maarja Jakobson, Veiko Porkanen, Ken Rüütel, Mart Aas, Kaija M Külm, Siim Angerpikk, Piret Laurimaa, Margus Jaanovits, Helgur Rosenthal, Ragne Pekarev, Reimo Sagor, Rauno Polman, Katrin Kalma, Meelis Rämmeld, Carmen Mikiver, Vallo Kirs, Rait Õunapuu, Tarvo Vridolin, Andres Tabun, Katrin Pärn, Kristian Põldma, Silva Pijon, Martin Tikk, Maarja Johanna Mägi, Juhan Soon, Kaie Mihkelson ja Külliki Saldre.

Nädala jooksul täidab Tartu Saksa Kultuuri Instituudi maja fuajeest pööningukambrini ulatuv kohaspetsiifiline näitus. Illimar Vihmari kujundatud näitust läbib keskse motiivina autoriks kasvamise teekond, mis võiks näitusekülastajas tekitada äratundmise, et ka temas on peidus autor. Kui mitte just näitekirjanik, siis kasvõi iseenda elu ja isikliku mõtteloo teadlik autor. Lisaks eksponaatidele leiab näituselt veel hüpikraamatukogu, kust saab laenutada Tartu Linnaraamatukogu varamusse kuuluvaid näidendeid.