VIDEO | Ukrainas Poltavas hukkus Vene raketilöögi tõttu üle 40 ja sai viga üle 180 inimese

„Sain esialgsed ettekanded Venemaa Poltava-vastase rünnaku kohta. Praegu olemasolevate andmete järgi kaks ballistilist raketti. Tabati õppeasutust ja naabruses asuva haigla territooriumi. Osaliselt purunes üks sideinstituudi hoone. Inimesed jäid rusude alla. Paljud õnnestus päästa. Üle 180 inimese on vigastatud. Kahjuks on palju hukkunuid. Praeguse seisuga on teada 41 hukkunut. Minu kaastunne sugulastele ja lähedastele,“ teatas Zelenskõi.

Zelenskõi ütles, et andis korralduse täielikult ja operatiivselt uurida juhtunu kõiki asjaolusid.

„Vene lurjus vastutab slle löögi eest kindlasti. Ja meie räägime ikka ja jälle maailmas kõigile, kellel on jõudu, et see terror peatada: nende õhutõrjesüsteeme ja rakette on vaja Ukrainas, mitte kuskil laos. Kaugmaalööke, mis võivad kaitsta Vene terrori eest, on vaja praegu, mitte millalgi hiljem. Iga päev viivitust tähendab kahjuks inimeste hukkumist,“ ütles Zelenskõi.

Ukraina ringhäälingu Suspilne teatel toimus kaks plahvatust kell 9.10 hommikul. Kaks minutit varem oli linnas antud õhuhäire.

Pihta sai sõjaväe telekommunikatsiooni- ja informatiseerimisinstituut, mis on endine Poltava sõjaväe sidekool.

Vene sõjablogijad teatasid, et löök anti rivistuse ajal ja hukkus vähemalt 50 inimest.

Poltava oblasti sõjaadministratsiooni juht Filipp Pronin teatas, et linna elanikud annavad vigastatute jaoks verd.

Ukraina siseminister Ihor Klõmenko teatas, et kahjustada said ka kooli kõrval asuvad elumajad. Politsei kontrollis korterite kaupa, kas on kannatanuid. Kahjustatud vara kohta saadi umbes sada teadet.