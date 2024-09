Signe Riisalo: lähiaastatel lastetoetusi ei muudeta

„Selles osas on koalitsioonileppes sotsiaaltoetuste analüüsi tegemine. Analüüsima hakatakse, milline on õiguslik alus ja millised on tehnoloogilised võimalused vajaduspõhiseid toetuseid üle erinevatel ministeeriumidel tulevikus planeerida,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Sotsiaaltoetuseid on meil Riisalo sõnul palju rohkem ja palju laiematele sihtrühmadele kui seda on ainult lapsed. „Seda analüüsi me tõepoolest teeme, aga selle valmimine võtab aega,“ rääkis ta Delfile.

Mis puutub aga just lastetoetuste vajaduspõhiseks muutmisesse, siis kuna see ei ole otseselt koalitsioonikokkuleppes ning tegemist on Riisalo hinnangul üsna mahuka ettevõtmisega, läheb ka sellega omakorda aega. „Lähiaastatel lastetoetusi ei muudeta,“ kinnitas ta.

„Kui me räägime lastetoetustest, siis 2023. ja 2028. aasta võrdluses riigieelarvest tehtavad väljamaksed lastetoetusteks ja lasterikaste perede toetustele vähenevad üle 86 miljoni,“ ütles ta.

Selline kulude vähendamine peaks Riisalo sõnul tulema lasterikaste perede toetuse vähendamisest, mis jõustus juba selle aasta 1. jaanuaril ja mille suurus on umbes 60 miljonit eurot. Samuti sündide arvu vähenemisest, mis on demograafiline protsess.