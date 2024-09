„Lendav Tšernobõl“: USA uurijad väidavad, et leidsid Venemaa uue tuumajõul lendava raketi arvatava stardipaiga

Venemaa president Vladimir Putin on öelnud, et see relv, mille NATO tähis on SSC-X-9 Skyfall, on pea piiramatu lennuulatusega ja suudab USA raketitõrjet vältida. Mõned lääne eksperdid on selle väite aga kahtluse alla seadnud ja ühtlasi ka Burevestniku strateegilise väärtuse, väites, et see ei anna Moskva võimekustele midagi juurde, aga tekitab kiirguslekke ohu, vahendab Reuters.