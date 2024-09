MPEÕK ja Pühtitsa naisklooster pöördusid kaebustega halduskohtusse

Halduskohtusse pöördumised on tingitud riigikogu avaldusega mittenõustumisest osas, millega see hõlmab ega välista MPEÕK-i ja Pühtitsa kloostrit Venemaa föderatsiooni sõjalise agressiooni toetajate hulgast. Kaebajate sõnul läks riigikogu sellise avalduse tegemisel selgelt liiale, pidades silmas, et Vene Õigeusu Kirik on mitme miljonine ja paljurahvuseline vaimulike ja ilmikute kogukond, mille kanoonilisse struktuuri kuuluvad ka iseseisvad kirikud ja kloostrid, sh MPEÕK ja Pühtitsa klooster.