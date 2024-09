ÜLEVAADE JA GRAAFIKUD | Tallinn avaldas ühistranspordi liinivõrgu ümberkorralduste plaani

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) sõnul ei rakendata liinivõrgu muudatusi enne tagasisidet kohalikelt elanikelt. „Liinivõrgu kaasajastamisega alustati eelmisel aastal ja nüüd tutvustame teist etappi. Kahtlemata on linnavalitsus neile liinivõrgumuudatustele otsa vaadanud, neil on oma loogika, idee ja selgitus eesmärgiga parandada ühistranspordi ühendusi, kvaliteeti ja kiirust,“ rääkis ta.

Ossinovski sõnul on tegemist kahtlemata väga paljusid inimesi puuduvate muudatustega. „Erinevalt eelmisest linnavalitsusest, kus mõni nädal enne, kui muudatused jõustusid, anti neist teada ja te mäletate, mis reaktsiooni see esile kutsus. Sel korral me tahame seda teha paremini. Oleme erinevate liinide puhul näinud ette ka alternatiive,“ märkis ta.