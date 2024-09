Agentstvo: ajupesu osakaal Venemaa koolides tõusis uuel õppeaastal 12 protsendini

Vene väljaanne Agentstvo arvutas välja, et ajupesu osakaal Venemaa koolides on sel aastal enneolematu. Esimest korda ületab õppetundide arv, mille õpetajad on kohustatud kulutama muu hulgas Kremli ideede propagandale, 12% kõigist kohustuslikest tundidest.