Mis on taro kaardid ja kuidas saan neid kasutada?

Ennustamine on iidne kunst ja teadus, mis on sajandeid pakkunud inimestele lootust, suunda ja mõistmist. Üks populaarsemaid meetodeid ennustamiseks on taro kaartide kasutamine. Kuid mis on taro kaartide tähendused ja kuidas võivad need salapärased kaardid aidata sul saavutada sügavamat mõistmist?