Venezuela kohtunik andis välja opositsiooni endise presidendikandidaadi vahistamisorderi

Order anti välja riigi võimude taotlusel, kes süüdistavad Gonálezit erinevates kuritegudes, mille hulgas on vandenõu, dokumentide võltsimine ja võimuhaaramiskatse. Tegemist on uue eskalatsiooniga opositsiooni represseerimisel pärast presidendivalimisi, mille võitjaks kuulutati taas president Nicolás Maduro. Opositsioon väitis, et neil on tõendid valimiste võltsimise kohta ja et tegelikult võitis González.