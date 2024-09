Riigikontroll: riigisiseseid toetusi tuleks jagada läbipaistvamalt ning veenduda rohkem nende kasutamise sihipärasuses

Riigikontroll juhib tähelepanu, et kaitseministeerium ei lähtunud osa majandustehingute kajastamisel Eesti finantsaruandluse standardist. Nimelt näitas ministeerium 2023. aasta eelarve täitmise aruandes ligi 190 miljoni euro väärtuses kaitseotstarbelisi varasid, mis ei olnud 31. detsembriks 2023 Eestisse jõudnud ja mille valdamisega seotud riskid ja hüved ei olnud müüjalt ostjale ehk kaitseministeeriumile üle kandunud. Finantsarvestuses kehtib põhimõte, et majandustehing kajastatakse nii raamatupidamises kui ka eelarve täitmises selles perioodis, mil tehing tegelikult toimub – vara ostu kajastatakse siis, kui ostjal tekib kaupade üle valitsev mõju.

Küll aga tuvastas riigikontroll, et 2023. aasta riigieelarve seaduses oli vigu. Riigieelarve seaduses ei kajastatud või kajastati ebatäpselt finantseerimistehinguid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ning regionaal- ja põllumajandusministeeriumi eelarves. Tegu on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ning Maaelu Edendamise Sihtasutuse sihtfondidesse tehtavate sissemaksete või tagasilaekumistega ja fondide valitsemistasudega. Nii ei olnud teatud tehinguid üldse eelarve seaduses planeeritud ning osa tehinguist aga oli valel real. Seetõttu oli riigieelarve seadusega võrreldes tegelikkuses tehinguid ligi 122 miljoni euro jagu rohkem.

Riigikontroll leiab, et riigi 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab kõigis olulistes osades õiglaselt riigi finantsseisundit ning lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid. Audit kinnitas, et riigi majandustehingud on olulises osas sooritatud kooskõlas riigieelarve seadustega. Riigi 2023. aasta eelarve täitmise aruanne annab usaldusväärset teavet riigi kogutud tulude, tehtud kulude, investeeringute ja finantseerimistehingute kohta, kui jätta arvestamata mainitud märkus kaitseministeeriumi eelarve täitmise aruande kohta. Auditi tulemusena on riigikontroll saatnud ministeeriumitele ja riigikantseleile ka märgukirjad auditis tehtud detailsemate tähelepanekute ja soovitustega.

Kaitseministeeriumi 2023. aasta eelarve täitmise aruandes on kajastatud kaitseotstarbeliste varade ostud, mille juriidiline omandiõigus on välismaistelt tarnijatelt üle võetud tehase vastuvõtutesti järel koostatud akti alusel – enne selle kauba kavandatud ja tegelikku tarnet Eestisse. Ministeerium on mõnede tehingute puhul valitseva mõju saamise hetkeks lugenud välisriigis tehase vastuvõtutesti järel vormistatud akti kuupäeva, kuigi ka asjakohastes hankelepingutes ja juriidilise omandiõiguse ülevõtmise aktides oli kirjas, et varadega seotud riskid kanduvad müüjalt ostjale siis, kui toimub kauba tarne. See tähendab, et kõnealuse akti alusel üle võetud varadega seotud hüved ja riskid jäid jätkuvalt müüjale, mitte ei tulnud üle kaitseministeeriumile.

Kaitseministeerium on auditi käigus viidanud, et senise praktika aluseks on 2021. aasta arutelu tulemus Riigikontrolli, Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Kaitseministeeriumi vahel. Paraku ei ole praeguseks kujunenud olukord kooskõlas viidatud arutelul kujundatud seisukohtadega, mis käsitlesid erandjuhtumeid. Märkust puudutavate 2023. aasta tehingute puhul ei saa rääkida eranditest, vaid laiemast lähenemisviisist; auditi käigus ei ilmnenud ühtegi sisulist põhjust, miks oli vaja tehingud kajastada eelarve täitmise aruandes enne, kui kauba üle on saadud valitsev mõju.

Sarnaselt varasemate aastatega juhib Riigikontroll tähelepanu Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ja Kaitseväe sisekontrollisüsteemi puudustele, mis mõjutavad varade, kulude ning nõuete arvestust nii raamatupidamises kui ka eelarve täitmises.

Riigisiseseid toetusi ei jagata alati läbipaistvalt