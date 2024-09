VIDEO | Venemaa andis löögid Dniprole ja Zaporižžjale, milles hukkus kokku 3 inimest

Ööl vastu tänast andis Venemaa raketilöögi hotellikompleksile Zaporižžjas. Ukraina siseministeerium teatas, et hukkusid 38-aastane naine ja tema kaheksa-aastane poeg. Rusude alt toodi välja pereisa ja 13-aastane tütar.

Zaporižžja oblasti sõjaadministratsiooni juht Ivan Fedorov teatas, et mehe ja tüdruku seisund on raske – neil on luumurrud, põletused ja šokk.