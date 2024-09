Netanyahu: keegi ei ole rohkem pühendunud pantvangide vabastamisele kui mina, aga keegi ei pea mulle sel teemal jutlusi

Oma esimesel avalikul esinemisel pärast iisraellaste vihast reageerimist kuue pantvangi surnuna leidmisele ütles Netanyahu, et jääb endiselt nõudmise juurde, mis on läbirääkimiste üks peamisi komistuskive – Iisraeli kontroll Philadelphi koridori üle Gaza sektori ja Egiptuse piiril. Iisraeli väitel toob Hamas seda kaudu Gaza sektorisse relvi. Egiptus ja Hamas eitavad seda, vahendab Associated Press.