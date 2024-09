VIDEO | Putin saabus Mongooliasse, kus vahistamise asemel ootas teda punane vaip

Kavas on allkirjastada valitsuste ja ametkondade vahelisi dokumente ning siis esinevad Putin ja Hürelsüh avaldustega.

Mongoolia on ICC liige ja ametlikult peaks Putin seal vahistatama, sest ICC on kuulutanud Putini rahvusvaheliselt tagaotsitavaks Ukraina laste Venemaale küüditamise pärast. Tegemist on Putini esimese visiidiga ICC Rooma statuudi allkirjastanud riiki pärast vahistamisorderi väljaandmist.