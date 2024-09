Riigi jõuetus elatisvõlgnike ees. Kas vanglast vabanenud kriminaalne elatisvõlgnik pääsebki maksmisest?

Riigi jõuetus kaitsta laste õigusi ja panna elatisvõlgnikke oma kohustusi täitma tuleb ilmekalt esile pikki aastaid kerivates kohtusaagades, kus kaotajaks jääb hoolimata kõigest laps, kes elatist kätte ei saa. Oleme kirjutanud, et võlasumma järjest kasvab. Uus justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta on lubanud pahatahtlike elatisvõlgnike elu kibedaks teha: lastele peab appi tulema personaalne riik, kohtutäiturite koja kantsler on teinud ettepaneku avalikustada elatisvõlgnike nimed. Vaatame aga täpsemalt, kuidas siiski õnnestub pahatahtlikel elatisvõlgnikel maksmisest pääseda ja nii oma last kui ka riiki petta.