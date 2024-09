INTERVJUU | Kõrged USA kongresmenid: õiglane oleks kogu Ukraina territoorium tagasi saada, aga peame elama päris maailmas

Komisjoni esimees vabariiklane Mike Rogers ning demokraadist aseesimees Adam Smith esinesid Tallinnas siinsete otsustajatega kohtudes ühtse tandemina hoolimata paljudest erimeelsustest kodumaistes poliitilistes küsimustes. Vestlusest jäi kõlama nende arusaam, et kogu Ukraina territooriumi tagasisaamine ettenähtavas tulevikus on ebarealistlik. Rogersi ja Smithi hinnangul on Ukraina edu ja Venemaa ebaedu mõõdupuuks Kiievi vallutamata jäämine ning suveräänse, demokraatliku ja ennast kaitsta suutva Ukraina püsimine.