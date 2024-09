Narva linnapea palus siseministeeriumil kaaluda piiripunkti ööseks taasavamist. Kantsler: tegu on poliitilise otsusega

Eile kohtus Toots ka siseministeeriumi kantsleri Tarmo Miilitsaga ning teiste teemade hulgas puudutati ka reedest kirja. Toots rääkis kohtumise järel, et piiripunkti öösiti taasavamine on valitsuse otsustada, kuid tema sõnul polnud ka kantsler näinud võimalust, et piiripunkt öösel uuesti lahti tehakse.

Tootsi sõnul tekivadki piirijärjekorrad hommikuti busside tõttu. Piiripunkti öösel lahti hoidmine aitaks Tootsi sõnul neid inimesi, kes tulevad autodega ning ei tea, et piiripunkt öösel lahti ei ole. Ta nentis, et paljud Narva piiriületajad tulevad Soomest või Lätist, Leedust.

„Kõige tähtsam on see kui me saaksime bussiajad reguleerida. Täna tunni ja 40 minuti jooksul tuleb viis bussi korraga ja siit tekib see suur põmm ja siis pärast hajuneb ära. Võiks ju bussivedajad teha teisiti, sest vanasti buss läks piirile, seal kontrolliti ära, järjekorda ei tekkinud, aga nüüd siis tulevad kõik maha ja tekib 200 inimest kohe korraga.“ Toots tõi välja, et piirijärjekorras ootajate jaoks on kavas paigaldada ka joogiautomaat.

Piirirežiimi muutmine on valitsuse otsustada

Siseministeeriumi kantsler Tarmo Miilits ütles, et võttis Tootsi mure teadmiseks. „Jälgime olukorda ja arenguid piiril igapäevaselt. Statistika näitab, et eestlastest piiriületajate osakaal on väike – 12 protsenti ning see on Vabariigi valitsuse ja poliitikute otsustamise koht, kas sellise hulga jaoks on mõistlik oma otsust ringi vaadata.“

Alates 1. maist on Narvas saanud piiri ületada ainult päevasel ajal. Politsei- ja piirivalveamet Venemaad külastada ei soovita. Augustis taastati idapiiril ka täielik tollikontroll, et takistada sanktsioneeritud kauba Venemaale jõudmist.

Täielik tollikontroll tähendab, et kontrollitakse kõiki jalgsi üle piiri minevaid inimesi ja nende kaasasolevat pagasit. Ka autoga piiri ületades kontrollitakse nii autot, kui selles olevat kaupa. Liinibussiga reisijad peavad bussist koos pagasiga väljuma ja läbima jalakäijatega sarnase tollikontrolli. Toll hoiatab, et täieliku tollikontrolli teostamine on ajamahukas ning võib vähendada piiri läbilaskevõimet poole võrra. Varuge piiriületuseks aega, soovitab Maksu- ja tolliamet.