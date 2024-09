Umbusaldusohtu sattunud Kristjan Järvan: protesti algataja eksib faktides

„Rahvaalgatus on kahtlemata oluline kodanikuühiskonna formaat. Kahjuks põhinevad konkreetses kaasuses etteheited aga valeväidetel. Protesti algataja on ise tunnistanud, et on eksinud faktides. Selles ei saa muidugi koguvastutust talle ainuisikuliselt panna – lähtus ta minu kolleegi valeväidetest, mille olen juba arvamusartiklis ümber lükanud,“ sõnas Järvan, viidates Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloole.