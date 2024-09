VIDEO | Iisraeli töövaidluskohus käskis protestistreigi lõpetada

Kohalik meedia teatas varem, et streigi organiseerijad kavatsesid jätkata kella 18-ni, vahendab BBC News.

Tel Avivi tänavatel on täna olnud tuhandeid inimesi. Aktivistid nõuavad, et valitsus sõlmiks kokkuleppe Hamasi mullu 7. oktoobril võetud pantvangide vabastamiseks.

Töövaidluskohtu otsust tervitas paremäärmuslasest rahandusminister Bezalel Smotrich, kes kirjutas X-is, et kohus nõustus tema seisukohaga, et streik on „poliitiline ja ebaseaduslik“.