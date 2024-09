Kas sulle tundub, et vajad oma töös uusi oskusi? Siis registreeru kohe riigi pakutud tasuta koolitusele!

Riigipoolsed tasuta koolitused. Kas sinule?

Koolitused on mõeldud töötavatele täiskasvanutele, kelle oskused vajavad arendamist, kuid erinevatel põhjustel ei ole inimene selleni varem jõudnud. Kui oled mõnest valdkonnast huvitatud, kuid erialase hariduseta, keskhariduseta või aegunud oskustega täiskasvanu, on tasuta koolitused mõeldud eelkõige sulle.

Täienduskoolitusele minek on oluline samm, eriti kui eesmärk on karjäärivõimaluste parandamine või uute oskuste omandamine. Töö kaotanud inimene võib julgelt võtta ühendust ka töötukassaga, kus karjäärinõustaja saab teda suunata. Võimalik on ka huvipakkuvat koolitust koordineeriva kooliga otse ühendust võtta – saab täpsustada, milline koolitus just sellele inimesele sobiks.

Kindlasti tuleks tutvuda ka koolituse õppekavaga, et täpsemalt teada saada, mida koolitus hõlmab. Õppekava sisaldab teavet koolituse sisu, mahu, hindamise, sihtrühma või alustamise tingimuste kohta, saab ettekujutuse, kas koolitus on praktilise suunaga. Võimalik, et inimesel polegi piisavalt aega, et koolitustel kohal käia ja sellesse panustada. Siis võib valida mõne muu koolituse, mis ajakavaga paremini sobib.

Näiteks kui Ida-Virumaa endine kaevur otsib endale uut tööd, siis tasuks kindlasti pöörduda töötukassa karjäärinõustajate poole, kes aitavad valikuid teha, arvestades nii inimese varasemat tausta ja haridust kui ka tema soove ning võimalusi piirkonna tööturu olukorrast lähtuvalt.

VÕTI koolitus

VÕTI koolituste seast võiks valida sellise, mis kõige otsesemalt haakub inimese tööoskuste arendamise vajadusega. Valik on äärmiselt mitmekesine, koolitusi rahastatakse mitmekümnes valdkonnas. Uuri kindlasti, kas ka sind huvitav valdkond on esindatud. Koolituste hulgas on ka selliseid, mis võimaldavad uude valdkonda siseneda. Kindlasti on kasulik ka erialaste IKT-oskuste (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) arendamine ning ka selles osas on koolituste valik mitmekesine.

Roheoskused