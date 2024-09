DELFI UKRAINAS | Kas õige soeng või habemekuju võib lahingus elu päästa? Osa sõdureid nii usub

Oleksi sõnul jätkas 2022. aasta märtsis-aprillis rindelinnaks muutunud Harkivis osa habemesalonge tööd omapäi ja suletud uste taga. „Kui kõik algas, käisin erinevatel objektidel, sealhulgas eesliinil – Harkivis oli esimene kaitseliin väga lähedal. Käisin seal ja tegin sõdurilõikeid,“ rääkis ta. „Töötasin adrenaliini ja entusiasmi pinnal. See oli muidugi hirmus, aga tuli keskenduda eesmärgile – armee võitlusvaimu toetamisele.“

Juuksuri sõnul võis tollal näha ööpäev läbi töötamas ka arste, tuletõrjujaid ja sõjaväeautosid parandavaid automehaanikuid. „See oli väike, aga oluline abipanus,“ ütles ta. „Kui täiemõõdulise invasiooni esimestel kuudel oli võimalik otse eesliinile sõita, siis nüüd võib minna kolmanda kaitseliinini. Liikuda on raskem, kuna see on läinud varasemast ohtlikumaks. Praegu kasutatakse laialdaselt FPV-löögidroone, mida varem ei olnud.“