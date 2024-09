VIDEO | Putin: „Donbassi vabastades“ liigutakse praegu edasi ruutkilomeetrite kaupa. Enne läbirääkimisi tuleb tegelda ka „bandiitidega“ Kurski oblastis

„Kindlasti teevad riik ja meie relvajõud kõik selleks, et normaalne elu nendes regioonides, normaalne elu nendel lastel taastuks. Olen kindel, et nii juhtub, ei saa olla mingeid kahtlusi,“ ütles Putin.

Vene keele ja ajaloo rollist

„See ühendab kõik Venemaa rahvused ühtseks organismiks, ühiseks ühtseks rahvaks. (...) See on väga-väga tähtis, sest vene keele oskuse edasiandmine on koolis õpetajate tähtsamaid ülesandeid,“ ütles Putin.

„Me peame oma ajaloo üle uhked olema, mida me olemegi, ja kogu aeg tugevdama oma eneseteadvuses selle tähtsust, mida on meie rahvas oma tuhande arenguaasta jooksul teinud. See on tuleviku jaoks väga tähtis,“ kuulutas Putin.