Festival unda mitmekülgne kava peegeldab ööelukultuuri seest ja väljast

Neljapäeval, 19. septembril toimuval unda avatseremoonial kuuleb Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri esituses elektroonilise muusika produtsendi Kenn-Eerik Kannikese debüütalbumit „Computations“. Tegemist on unda, ERSO ja HALL-i ühisprojektiga. Lisaks kontserdile astub ettekandega „How Club Culture Strengthens Social Fabric“ lavale Berliini ööelu pioneer ja legendaarse klubi Tresor asutaja Dimitri Hegemann, kes räägib, kuidas öökultuur panustab kogukondade loomisesse, loovuse sütitamisse ning linnaruumi kujundamisse. Samal õhtul toimuvas vestlusringis arutletakse mineviku-, oleviku- ja tulevikukultuuri põimumise üle ning vaadeldakse, mida on ühist meie esivanemate kultuuril praegu tantsupõrandatel toimuvaga. Hilisema õhtu juhatab sisse Eesti alternatiivroki pioneer Röövel Ööbik.

Laupäeval, 21. septembril avab unda uksed juba kell 15 ja kutsub aruteludele ning töötubadesse. Kõik huvilised on oodatud klubi Tresor projekti „Academy of Subcultural Understanding“ töötuppa, mida veab Diana Alagić. Töötoas jagatakse näpunäiteid, mida läheb vaja ööelu majandamiseks või enda klubi loomiseks. Klubikultuuri uurija Emma Warren viib aga läbi töötoa, kuidas ja miks on oluline dokumenteerida oma kultuuri.