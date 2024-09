Koos ESG eesmärke seadma ja täitma

Mis on ESG ja miks see on oluline?

ESG on raamistik, mille alusel hinnatakse ettevõtte jätkusuutlikkust ja vastutust. See hõlmab ettevõtte mõju keskkonnale (näiteks kliimamuutus, reostus), suhteid töötajate ja kogukonnaga ning ettevõtte juhtimist. ESG on oluline, kuna:

Regulatiivsed nõuded: Euroopa Liidu direktiivid ja teised seadused nõuavad ettevõttelt suuremat läbipaistvust ning vastutust.

Investorite ootused: investorid otsivad üha enam investeeringuid, mis on kooskõlas nende väärtustega.

Klientide eelistus: kliendid eelistavad tooteid ja teenuseid ettevõtetelt, kes on keskkonnasäästlikud ning sotsiaalselt vastutustundlikud.

Ettevõtte maine: tugev ESG-profiil aitab ettevõttel tõsta oma mainet ja meelitada ligi uusi talente.

Vestman – ettevõtte partner ESG eesmärkide täitmisel

Vestman pakub mitmeid võimalusi, kuidas ettevõtted saavad panustada keskkonna hoidmisse ja sealjuures ettevõtte arengusse. Nende põhitegevused hõlmavad:

Taas- ja uusmetsastamine: seotakse süsinikku, parandatakse õhu kvaliteeti, suurendatakse bioloogilist mitmekesisust ja metsa pindala ning vähendatakse looduslikku raiet.

Meeskonna talgud: ühendavad meeskonda ja toetavad ühise eesmärgi nimel tegutsemist, metsast teadmiste saamine ning ühenduse loomine loodusega.

Teaduspõhised lahendused: koostöös teadlastega tagatakse, et tegevused on kestlikud ja tulevikku suunatud.

Koostöös Vestmaniga rohelisemat tulevikku looma

Vestmani 28-aastane metsanduskogemus tagab ettevõtetele täpselt nende vajadustele ja võimalustele kohandatud, läbipaistvad ja teaduspõhised metsamajanduslikud lahendused. Koostöös määratakse pikaajalised keskkonnaeesmärgid ning Vestman jälgib nende täitumist, pakkudes regulaarseid visuaalseid ja kirjalikke aruandeid. Vestmani tegevused on suunatud looduse kestlikule majandamisele, tagades, et mets jääb ka tulevastele põlvedele. Erinevates projekti etappides kaasatakse ettevõtet, et tagada rahulolu ja projekti edu.