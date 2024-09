Poola välisminister: meil on kohustus Ukrainas meie suunas lendavad Vene raketid alla tulistada, kuigi NATO on selle vastu

Sikorski sõnul on Varssavil kohustus tagada oma kodanike julgeolek vaatamata hirmule, et rakettide tõkestamine Ukraina territooriumi kohal võib NATO sõtta tõmmata.

„NATO liikmesus ei trumpa üle iga riigi vastutust oma õhuruumi kaitsmise eest – see on meie põhiseaduslik kohus,“ ütles Sikorski. „Mina isiklikult olen seisukohal, et kui vaenulikud raketid on meie õhuruumi sisenemise kursil, on see [nende allatulistamine] legitiimne enesekaitse, sest kui need meie õhuruumi sisenevad, on tükkide kellegi vigastamise oht märkimisväärne.“

Poola sõlmis suve alguses Ukrainaga julgeolekukokkuleppe, milles riigid lubasid uurida Poola suunas lendavate rakettide ja droonide Ukraina õhuruumis allatulistamise võimalust pärast asjaosaliste riikide ja organisatsioonide poolt kokkulepitud vajalikke protseduure.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg tõrjus aga selle ettepaneku, öeldes, et see riskib alliansi konflikti osapooleks muutumisega.

Sikorski kinnitas Poola õigust tõkestamisele, kui arvatav Vene droon sisenes Poolasse 26. augustil. Poola võimud on seda drooni otsinud, aga see võis kukkuda tagasi Ukraina poolele.

Vene droonid on eksinud ka Rumeeniasse.

Sikorski ütles, et Poola ohvrite tekkimise oht suureneb, mida lähemal on rakett oma sihtmärgile, kui see tõkestatakse, mistõttu on eelistatav tulistada see alla suuremal kõrgusel Ukrainas.

„Ukrainlased on meile öelnud: laske käia,“ lisas Sikorski.

Mõnede lääne ametnike sõnul hägustaks see punaseid jooni lääne sekkumise asjus sõtta ja võiks esile kutsuda Venemaa vastuse. Kiiev soovib omalt poolt, et lääneliitlased oleksid sõjas rohkem sees, sealhulgas tulistades Lääne-Ukrainas õhusihtmärke alla NATO territooriumilt.