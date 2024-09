Norra rannikult leiti surnuna „Vene spioonvaal“ Hvaldimir

Kui Hvaldimir 2019. aastal Norra põhjaosas Ingøya saare juurest leiti, kandis ta rakmeid, mis näisid olevat väikese kaamera jaoks. Venemaa piirist on see koht umbes 300 kilomeetri kaugusel. Rakmetel oli venekeelne kiri, mis viitas Peterburile.

Vaal oli inimestest väga huvitatud ja reageeris žestidele, mis pani Norra julgeolekuteenistuse arvama, et ta oli Venemaal välja õpetatud.

„See on täiesti õudne,“ ütles merebioloog Sebastian Strand NRK-le. „Ta näis reedese seisuga heas seisundis olevat, nii et me võime ainult arvata, mis siin juhtuda võis.“