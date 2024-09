Putin Mongoolia lehele: Venemaal on massiteabevahendid vabad, aga läänes on otsene tsensuur

Intervjueerija märkis, et Venemaal on keelatud mõningate massiteabevahendite tegevus ning reas lääneriikides on keelatud traditsioonilised Vene meediakanalid ja blokeeritud need sotsiaalmeedias. Putinilt küsiti, kuidas hoida tema arvates tasakaalu vaba pressi ja rahvusliku julgeoleku vahel, vahendab Meduza Kremli veebilehel avaldatud intervjuud.

„Venemaal on massiteabevahendid vabad. See on kindlalt garanteeritud konstitutsiooniga. Me oleme veendunud pluralismi ja avatuse vajalikkuses informatsioonisfääris,“ lausus Putin.

Venemaa võimud teevad Putini sõnul konstruktiivset koostööd telekanalite, uudisteagentuuride, ajalehtede, internetiportaalide ja teiste massikommunikatsiooniorganisatsioonidega, sõltumata toimetuse poliitikast.

Ainus nõue meediale Venemaal on Putini sõnul Venemaa seadusandluse järgimine.

„Meie riiki akrediteeritud väliskorrespondendid peavad seda mõistma. Nii säilitatakse vajalik tasakaal vaba pressi ja rahvusliku julgeoleku vahel,“ ütles Putin.

„Praktiliselt kõigis lääneriikides, kus meie ajakirjanikud püüavad töötada, tehakse neile erinevaid takistusi, keelatakse Venemaa telekanaleid, kehtestatakse otsene tsensuur meie massiteabevahenditele ja informatsioonilistele internetiressurssidele. Loomulikult on see vastuolus sõnavabaduse ja informatsiooni levitamise demokraatlike põhimõtetega,“ kuulutas Putin, lisades, et tema arvates on „ainus, mida meie massiteabevahendid teevad, Venemaa vaatepunkti argumenteeritud edastamine aktuaalsete tänapäevaste probleemide ja maailmas toimuvate protsesside kohta“.

Piirideta Reporterite ajakirjandusvabaduse indeksis on Venemaa tänavu 180 riigi hulgas 162. kohal.