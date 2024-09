Rahvaalgatus abilinnapea Järvani tagandamiseks sai vajaliku arvu allkirju

Selleks et rahvaalgatus pealinnas arutlusele võetaks, on vaja 1% hääleõiguslike Tallinna elanike ehk 3518 inimese allkirju. See piir sai täna hommikul ületatud.

Rahvaalgatuse koostaja Oliver Hainsalu tõdes Delfiga suheldes, et veebikeskkonnas saavad algatusele hääle anda ka inimesed, kes ei ela Tallinnas, ning seepärast jäetakse petitsioon veel mõneks ajaks lahti. Suurema hulga allkirjade saamise korral saadetakse need Tallinna linnale, kes kontrollib, kas allkirjade hulgas on vajalik arv tallinlaste omi.

„Otsused on puhtalt populistlikud“

Hainsalu sõnul kogutakse allkirju, sest Tallinna transpordivaldkonna eest vastutava abilinnapea Kristjan Järvani tegevus ja sõnad on vastuolus Tallinna linna arengustrateegiatega ning ohustavad linna elanike heaolu, tervist ja elu.

„Abilinnapea Järvan on korduvalt avalikult väljendanud seisukohti, mis on inimeste vastu, kes sooviksid linnas asju ajada autota. Tema kommentaarid meedias, samuti otsused liikluskorralduses soosivad ebaproportsionaalselt autoliiklust jalgrattateede ja jalakäijate turvalisuse arvelt. Antud otsused on puhtalt populistlikud ning ei baseeru teaduslikel uuringutel, neil pole mitte ühegi (majavälise) eksperdi toetust ja need on selges vastuolus linna seatud strateegiatega. Samuti läheb Järvani tegevus vastuollu mitmete koalitsioonilepingu punktidega,“ sõnas ta.

Hainsalu hinnangul ohustab Järvani tegevus linnaelanikke, eriti lapsi. „Ta tegevus pärsib linna jätkusuutlikku arengut, suurendab linna liiklusprobleeme, õhusaastest ning müra,“ lisas Hainsalu.

