Välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantslerina alustab tööd Martin Roger

„Töökogemus Eesti alalises esinduses ÜRO juures, NATO ja Atlandi-üleste suhete osakonna peadirektori amet ja suursaadikuks olemine Eesti lähedases liitlasriigis Poolas on andnud Martin Rogerile kokkupuute Eesti välispoliitika kõige olulisemate tahkudega,“ ütles Tsahkna. „Olen veendunud, et Rogeri pika diplomaadikarjääri jooksul saadud kogemused tulevad poliitikaküsimuste asekantsleri ametikohal kasuks.“

Poliitikaküsimuste asekantslerina tööd alustava Rogeri sõnul on Ukraina võit Venemaa alustatud agressioonisõjas jätkuvalt meie välis- ja julgeolekupoliitika eluline siht. „Ukraina võidu nimel tuleb tegutseda loovalt ning kindlustada, et meie eesmärke jagaksid ja meiega koos tegutseksid võimalikult paljud liitlased ja partnerid. Eesti välispoliitika seisab kindlal alusel ja usun, et senine teenistuskäik ja väga hea meeskond loovad sobivad eeldused, et jätkata aktiivset ja meelekindlat tööd Eesti julgeoleku ja heaolu kindlustamise nimel,“ ütles Roger.