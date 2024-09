Saksa idaliidumaade valimistel võidutsesid paremäärmuslased ja Ukraina toetamise vastased

Selliste otsuste hulgas on kohtunike ja tippjulgeolekuametnike ametisse nimetamine. Kui AfD, mida Tüüringis juhib erakonna kõige äärmuslikum ja kurikuulsam tegelane Björn Höcke, otsustab neid otsuseid blokeerida, nõrgestab see aastakümneid üles ehitatud aparaati, mille eesmärk on paremäärmuslikke jõude kontrolli all hoida ja takistada.