Eesti 200 aukohtu esimehe kohast ilma jäänud Lauri Hussar: keskendun kindlasti riigikogutööle

Eile toimus Eesti 200 üldkogu, kus uueks esimeheks valiti Kristina Kallas. Lisaks esimehele valiti ka juhatuse liikmed, revisjonitoimkond ning aukohtu esimees. Mitmed tuntud erakonna liikmed valituks ei osutunud.

Eesti 200 aukohtu esimeheks valiti Mait Kornet 112 häälega. Lauri Hussar sai 89 häält. Hussar kiitis ka ise Korneti valimist. „Kui mina olin ka erakonna esimees, siis me ka Maiduga väga pikalt ja põhjalikult arutasime selle aukohtu loomise vajadus. See on teema, mille üle me oleme mõlemad pikalt mõtteid vahetanud,“ ütles ta ja lisas, et Kornetiga on juba ka kokku lepitud, et arutatakse selle üle, kuidas aukohtu protsesse kujundada.

„Mina riigikogu esimehena kandideerisin, kuna ma ei teadnud, et Mait kandideerib, siis panin oma kandidatuuri sellele kohale üles, aga kuna riigikogus on täna jätkuvalt tööd väga palju, siis ma kindlasti keskendun sellele. Vähem kui aasta tagasi, siis kui ma loobusin ka erakonna esimehe kohast, siis ma ütlesin et, ma keskendun tööle riigikogus ja riigikogu töövõime tagamisele ja riigikogu korda tegemisele. Täna me saame öelda, et riigikogu töötab.“

Hussar tõi välja, et laupäeval arutati ka erakonna põhikirja muudatusi, millega aukohtu liikmete arvu suurendatakse kolmeni. „Praegu on kõige olulisem need protsessid käivitada ja ma usun, et siin me kindlasti saame Maiduga ka head koostööd teha.“ Ta lisas, et demokraatlikes erakondades inimesed roteeruvadki.

„Kindlasti on erakonna juhatuse valimised andnud väga selge märgi sellest, et erakonna sisedemokraatia on väga tugev, et meil on ka piirkondadest esindatus olemas, et meil on tugev Tallinn-Tartu, meil on väga eriilmelised juhatuse liikmed – on vanemaid, on nooremaid, on erinevate eluvaldkondade esindajaid ja ka parlamendipoliitikuid, samal ajal ka kohaliku tasandi esindajad. Selles mõttes on see väga hea läbilõige Eesti 200-st ja ma usun ja loodan, et sellest saab väga tegus ja töine juhatus.“