Trump tegi abordipoliitikas mitu kannapööret ja lubab kõigile soovijatele tasuta kunstlikku viljastamist

Trump osales reedel ühenduse „Emad Vabaduse Eest“ üritusel, mis võitleb seksuaalhariduse kaotamise eest. Samal ajal on teised äärmuslased vihased tema uue sünnituspoliitika pärast.

FOTO: Mark Schiefelbein | Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved