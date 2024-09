Gazast leiti kuue pantvangi surnukehad, kes tapeti vahetult enne Iisraeli sõdurite kohalejõudmist

Armee pressiesindaja Daniel Hagari ütles pressikonverentsil, et esialgse hinnangu järgi tapeti vangid vahetult enne päästjate kohalejõudmist. Ta lisas, et leiti lahingutegevuse ajal Rafahi tunnelist, umbes kilomeetri kaugusel teisest tunnelist, kust leiti viimati elusana vabastatud pantvang Farhan al-Qadi.

USA president Joe Biden teatas oma kaasmaalastele, et üks hukkunutest oli ameeriklane Hersh Goldberg-Polin. „Olen muserdatud ja nördinud,“ ütles Biden. „Hersh oli üks süütutest inimestest, keda 7. oktoobril toimunud rahutoetajate muusikafestivali ajal brutaalselt rünnati. Ta kaotas oma käe, abistades Hamasi metsiku veretöö ajal sõpru ja võõraid.“ Biden lubas, et Hamas peab kuritöö eest maksma. Hukkunud ameeriklast näidati viimati aprillis avaldatud pantvangivideos, vahendab CBS.

7. oktoobri rünnakutes võeti kokku umbes 250 pantvangi. Iisraeli viimastel andmetel on endiselt leidmata 102 vangi, kellest kolmandik arvatakse olevat surnud.

Üks pantvangide vabastamiseks moodustatud lobigrupp teatas, et pantvangide surma eest peaks võtma vastutuse ka Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, kes on relvarahu sõlmimist sihilikult torpedeerinud. Väljaanne al-Monitor vahendab Iisraeli valitsuse allikaid, kelle sõnul loodab Netanyahu, et enne rahu sõlmimist tapetakse Hamasi praegune juht ja 7. oktoobri rünnakute korraldaja Yahya Sinwar, kes elab „laenatud ajast.“ Paraku elavad laenatud ajast ka pantvangid, märkisid allikad.