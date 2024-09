FOTOD | Õismäel lõhkus alla varisenud laepaneel veetorustiku, kohale kutsuti päästeamet

Laupäeval kell 18:38 sai häirekeskus teate, et Järveotsa teel asuvas korterelamus on peale lammutustöid varisenud korteri vannituppa paneel ja pooles majas on uputus.

Kohale saabusid Lilleküla ja Nõmme päästekomando päästjad, kes tuvastasid, et korteri vannitoas on alla kukkunud moodul ja purunenud on trepikoja ühe tiiva veetorustik.

Päästjad toestasid mooduli ning edasi tegeleb olukorra lahendamisega korteri omanik või korteriühistu. Päästeamet kinnitas, et õnnetuses ükski inimene viga ei saanud.

Veekahjustused on suured

Korteriühistu juhatuse liige Märt Tibari sõnul tekkis laupäeval ühes maja kõrgemate korruste korteritest olukord, kus mittekandva mooduli lammutustööde käigus varises mooduli paneel ja lõhkus nii sooja kui külma vee püstikud.

Tibar selgitas, et lõhutud torudest tulnud vee tagajärjel sai suuri kahjustusi enamik trepikoja ühe poole korteritest, kahjustada said ka mõned teise trepikoja korterid. „Igaks juhuks teavitasime juhtunust ka päästet,“ rääkis Tibar. „Kuigi mingit üldist varisemisohtu polnud, toestasid päästjad varisenud paneeli, et oleks võimalik see kiiremini eemaldada ja veevarustus võimalikult ruttu taastada.“

Tibari sõnul on veekahjustusi saanud trepikoja poole korterites praegu elekter ajutiselt välja lülitatud. „Kuna veekahjustused on suured ja elektrivarustus välja lülitatud, lahkusid kahjustada saanud korterite elanikud sugulaste ja sõprade juurde, mõned majutati linna sotsiaalpinnale,“ ütles ta.

„Praeguseks on paneel juba eemaldatud ja torustiku taastamisega alustatakse eeldatavasti esmaspäeval. Erinevalt Delfis esialgu ekslikult väidetust ei ole maja varisemisohtlik,“ kinnitas Tibar.