Vene väed jätkavad pealetungi Donetski oblastile. Rünnakus Tšassiv Jarile hukkus viis inimest

„Tavaline elu on Tšassiv Jaris võimatu olnud enam kui kaks aastat,“ kirjutas kuberner sotsiaalmeedias. „Ärge saage Venemaa sihtmärgiks - evakueeruge.“

Samuti teatas Venemaa kaitseministeerium, et on vallutanud Pivnitšne linna Donetski oblastis.

Vene väed on tunginud sügavamale osaliselt okupeeritud piirkonda, mille täielik vallutamine on üks Venemaa eesmärkidest. Nende armee läheneb Pokrovskile, mis on Ukraina kaitse jaoks oluline sõlmpunkt piirkonnas.