VIDEO | Eesti 200 juhiks valitud Kristina Kallas: erakond reitingute pärast muretsema ei pea

„Vastutus on suur, ülesanne on väga suur. Eesti inimeste usalduse võitmine ei tule kunagi kergelt, seda on väga kerge väga kiiresti kaotada. Selle uue usalduse ülesehitamine käib palju raskemini. Iga päev väikeste sammudega on vaja valitsuses, riigikogus, kohalike omavalitsuste volikogudes ennast tõestada,“ lausus Kristina Kallas.