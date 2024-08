WSJ: Valge Maja lükkas tagasi plaani saata Ukrainasse hävitajate F-16 hoolduspersonali

WSJ-i teatel ütlesid asjaga kursis olevad ametnikud, et USA luurekogukond pidas plaani liiga riskantseks ja avaldas „muret selle pärast, et Venemaa võib sihikule võtta Ameerika töövõtjaid Ukrainas“.

Taani peaminister Mette Frederiksen kinnitas, et Ukraina kasutab Taani kingitud F-16 hävitajaid. Frederiksen ütles vastuseks Kyiv Independenti küsimustele, et on „äärmiselt uhke“ selle üle, et lennukid olid kasutusel ja lisas, et soovis neid Ukrainasse saata „sõja algusest peale“: