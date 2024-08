Eesti 200 uueks juhiks valiti Kristina Kallas, konkurent Hendrik Terras kogus kolm korda vähem hääli

Erakonna Eesti 200 üldkogu valis tänasel erakorralisel koosolekul erakonna esimeheks Kristina Kallase, keda toetas 172 üldkogul osalenud liiget. Teisena esimeheks kandideerinud Hendrik Johannes Terras sai 57 toetushäält.

Eesti 200 juhiks pürginud Kristina Kallas ja Hendrik Terras kinnitasid kolmapäeval saates „Vilja küsib“ nagu ühest suust, et erakonnas ei ole mingeid leere ning nende vahel ei ole kunagi erimeelsusi olnud.

Üks väheseid erinevusi seisneb nende jutu järgi selles, et Kallase meelest ei saa Eesti 200st kunagi suure kontoriga erakonda, mille palgal on suur hulk inimesi, Terras aga ootab pikisilmi uusi liitujaid ning leiab, et kontori ja organisatsiooni ülesehitamine on uue juhi üks põhilisi ülesandeid.

Kallas sõnas saates, et Eesti 200 ei ole erakonnana ise oma ootusetele vastanud, ning lisas, et tal ei ole piinlik seda tunnistada. Ta tõi ette oma valitsuskogemuse, mis on esialgset idealismi tublisti kärpinud: „Nüüd ma tean, kuidas valitsuses peaks töötama ja mis on meie nõrgad kohad.“ Kallas rõhutas, et probleemid ei ole mitte Eesti 200-l valitsuses, vaid erakonna sees.

Terrasel Eesti 200 rollile valitsuses midagi ette heita ei olnud. „Meil on praegu väga kogenud ministrid, kes suudavad erakonna eest seista,“ märkis ta. „Oluline on saada ministritele juhatuse toetus taha. Seni ei ole seda olnud ja vesi on olnud sogane. Raske seista oma väärtuste eest, kui need pole erakonna sees kindlad.“

Erinevusi ette tuues märkis Terras, et talle meeldib rohkem meeskonnana tegutseda. „Olen kümme aastat korvpalli mänginud ja tean, et üksinda ei tee midagi ära,“ ütles ta. „Mida suurem ja tugevam on meeskond, seda edukam oled.“ Kallas tõi ette, et poliitilise sisu küsimustes on tema ehk tugevam. „Hendriku taga on noored, minu taga on Tartu,“ lisas ta.