Saksamaal toimunud noarünnakus sai viga 6 inimest

Politsei ja prokurörid teatasid, et kuus haavatut olid vanuses 16–30 aastat ja kõik olid pärit Siegeni piirkonnast. Reede õhtul teatas politsei, et kolm ohvrit on eluohtlikus seisundis. Laupäeva hommikuks oli kolm ohvrit pärast ravi saamist haiglast lahkunud.