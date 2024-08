Kamtšatkas jäi kadunuks helikopter, mille pardal arvatakse olevat 22 inimest

Helikopter Mi-8 tõusis õhku Kamtšatka oblastis asuva vulkaani lähedusest, kuid ei jõudnud plaanipäraselt sihtkohta, teatas Venemaa Föderaalne Lennutranspordiagentuur. Juhtumi suhtes on algatatud uurimine ning kadunud õhusõidukit otsitakse.

Mi-8 on kahemootoriline helikopter, mis disainiti 1960. aastatel. Seda kasutatakse laialdaselt nii Venemaal kui ka naaberriikides.

Venemaa lennundustööstust on tabanud Lääne sanktsioonid, mis kehtestati vastuseks täiemahulisele sissetungile Ukrainasse. Sanktsioonid keelavad eksportida lennundusega seotud tehnoloogiat. Vene õhusõidukite ohutus on langenud, kuna varuosasid on raske leida.