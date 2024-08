Brasiilia blokeeris ligipääsu Muski sotsiaalvõrgustikule X

Kohtunik Alexandre de Moraes andis reede hilisõhtul korralduse X-i tegevuse viivitamatuks ja täielikuks peatamiseks riigis „kuni kõik kohtuotsused on täidetud, trahvid on nõuetekohaselt tasutud ja ettevõttele määratakse riigis uus seaduslik esindaja“, vahendab Guardian.

Brasiilia riikliku telekommunikatsiooniagentuuri president Carlos Manuel Baigorri ütles telekanalile GloboNews antud intervjuus, et korraldus blokeerida ligipääs sotsiaalvõrgustikule on internetiteenuse pakkujatele edasi antud. Ta lisas, et täielik blokeering kogu riigis saab eeldatavasti teoks nädalavahetuse vältel.

Ettevõte on olnud ilma Brasiilia seadusliku esindajata alates 17. augustist, kui Musk teatas, et X lõpetab oma tegevuse riigis Moraesi „tsensuurikorralduste“ tõttu. Esialgselt jäi teenus siiski Brasiilia elanikele kättesaadavaks.

Kolmapäeval andis Moraes ettevõttele 24 tundi aega uue Brasiilia seadusliku esindaja määramiseks, mis on nõue riigis tegutsevatele välisettevõtetele. Tund pärast tähtaja möödumist teatas X, et nad ei täida nõudmist.

Musk kommenteeris reedel oma sotsiaalvõrgustiku postituses, et Brasiilia „sulgeb tõe allika number 1“. Ta lisas, et selle „rõhuv režiim“ kartis „niivõrd, et inimesed saavad tõde teada, et viivad pankrotti kõik, kes seda teha proovivad“.