Zelenskõi vabastas ametist õhuväe ülema Mõkola Oleštšuki

„(Tänan) kõiki, kes tõesti võitlevad Ukraina eest – tulemuse eest. Ja see on vajalik ka juhtimistasandil. Peame end tugevdama. Ja inimeste eest hoolitsema. Hoolitsema isikkoosseisu eest. Hoolitsema meie sõdurite eest,“ ütles president.

Oleštšuki ametist vabastamine leidis aset päev pärast seda, kui Ukraina sõjaväelased kinnitasid, et hiljuti riiki toimetatud hävitaja F-16, mida juhtis Ukraina tipp-piloot Oleksi Mes, kukkus alla kaitstes oma kodumaad massilise Venemaa drooni- ja raketirünnaku vastu. Mes hukkus õnnetuses.

Ukraina kaitseministeerium teatas, et on moodustanud erikomisjoni, mis uurib õnnetuse põhjuseid. Oleštšuki sõnul on USA ühinenud põhjuste uurimisega ja ka saatnud esialgse raporti.